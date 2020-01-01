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Интерфакс - РоссияИнтерфакс - Россия
Руководство самарского ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
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Как сообщалось ранее, глава региона Дмитрий Азаров заявлял, что необходимо сменить руководство ФК "Крылья Советов" после вылета команды из Премьер-Лиги.В источнике
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«Вам здесь делать нечего»: руководство «Крыльев Советов» отправили в отставку, спортивным директором стал легенда клуба

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