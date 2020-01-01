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В «Баварии» исключили покупку Хаверца этим летом
Football-fun.ru
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что клуб не сможет в этом году заполучить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.В источнике
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Румменигге: «Бавария» не потянет трансфер Хаверца в этом году

Чемпионат 02:57
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Румменигге: «В этом году „Бавария“ не сможет подписать Хаверца»

Soccer.ru 00:35
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«Бавария» исключила покупку Хаверца в этом году

Sportbox.RU 00:28
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