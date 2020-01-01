НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Румменигге: Дэвис позаботится о Месси
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Если Месси сыграет на правом фланге, то Альфонсо позаботится о нём. Это трудная, но интересная задача.В источнике
Подробнее о событии
alt

Румменигге: «Месси? Дэвис позаботится о нём»

Евро-футбол.ру 02:09
alt

Председатель правления «Баварии» рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ

Soccernews.ru вчера в 16:12
alt

Альфонсо Дэвис: «В детстве я обожал Месси, а сейчас буду обороняться против него»

Sports.ru вчера в 15:54
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости