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Уэйн Руни: «„МЮ“ потребуется еще 2-3 года на перестройку»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спортивная газета Болельщик
  • Football-fun.ru
Полагаю, что «МЮ» потребуется еще два или три года. Они должны сделать несколько приобретений, а также избавиться от некоторых игроков.В источнике
Подробнее о событии
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Кубок Англии. Руни не смог остановить «МЮ»

Футбол на Куличках 02:28
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Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»

Sports.ru вчера в 14:07
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Руни: «Болельщикам „Манчестер Юнайтед“ нужно быть немного терпеливее»

Евро-футбол.ру вчера в 12:45
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