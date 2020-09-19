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Руслан Нигматуллин: «Рубин» и «Спартак» сыграют вничью
Sputnik Грузия
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от поединка 8-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». По его мнению, командам не удастся выявить сильнейшего.В источнике
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Руслан Нигматуллин: «Вряд ли „Спартак“ и „Рубин“ будут играть в открытый футбол»

Матч ТВ 14:52
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«Спартак» отправился на матч с «Рубином»

Спорт-Экспресс 09:00
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«Спартак» опубликовал видео с подготовки к матчу против «Рубина»

Советский спорт 06:30
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