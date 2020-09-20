Руслан Нигматуллин: «Рубин» и «Спартак» сыграют вничью

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от поединка 8-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». По его мнению, командам не удастся выявить сильнейшего.