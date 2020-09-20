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Руслан Нигматуллин: «Рубин» и «Спартак» сыграют вничью
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от поединка 8-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». По его мнению, командам не удастся выявить сильнейшего.В источнике
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Онлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Спартак»

Российская газета 18:48
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Рубин - Спартак: где смотреть матч

Евро-футбол.ру 19:12
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Красно-белые едут в Казань, чтобы устроить голевой фестиваль. Прогнозы на «Рубин» — «Спартак»

Sport24.ru 15:15 
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