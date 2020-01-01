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Рыбус останется в «Локомотиве», а Фарфан уйдет
Футбол России
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  • Чемпионат-Ростов
По 33-летнему Антону Коченкову продолжаются консультации. В проведенных матчах голкипер проявил себя хорошо.В источнике
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Фарфан в ближайшее время покинет «Локомотив»

REGNUM 11:15
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«Локомотив» продлит контракт Рыбусем, но отпустит Фарфана

Metaratings 10:43
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«Локомотив» принял решение по Фарфану и Рыбусу

Футбол России 10:38
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