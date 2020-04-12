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Рюштю: «Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни»
Футбол России
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Бывший вратарь сборной Турции Рюштю Речбер, которого недавно выписали из больницы после госпитализации из-за коронавируса, рассказал о своем самочувствии.В источнике
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Рюшту: «Коронавирус - самый тяжёлый матч в моей жизни»

Евро-футбол.ру 06:20
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Рюштю Речбер: коронавирус был самым сложным матчем в жизни

Футбол России 05:16
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Рюшту: борьба с коронавирусом стала самым тяжёлым матчем в жизни

Чемпионат 04:58
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