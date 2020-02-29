НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ФАНФАН
Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова
ФАН
  • Телеканал 360°0:51
  • Мой Брянск0:50
  • Piter.tv0:46
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова. Планируется, что встреча пройдет в субботу.В источнике
22
Владимир Драчев
Биатлонист
Сегодня я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов. На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU.
С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».
Коммерсантъ 02:37
Подробнее о событии
alt

Драчев встретится с руководством IBU и обсудит дело Логинова

Матч ТВ 04:36
alt

Драчев встретится с руководством IBU и обсудит дело Логинова

Sportbox.RU 04:36
alt

Драчев: СБР хочет, чтобы в IBU разъяснили ситуацию по обыскам

РИА Новости 04:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости