СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».