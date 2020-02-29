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СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Sport24.ru
  • Телеканал 360°0:51
  • Мой Брянск0:50
  • Piter.tv0:46
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».
Коммерсантъ 02:37
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