Драчев усомнился в легитимности досрочных выборов президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не принимал участия в заседании правления, в ходе которого было принято решение о проведении досрочных выборов руководства организации.В источнике
С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.