НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Драчев назвал нелегитимным созыв внеочередной комиссии СБР
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ГЛАС.RU
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Известия
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • РБК
  • Советский спорт
  • Аргументы и Факты
  • 47 новостей
  • Мой Брянск
  • Metaratings
  • Город55.ру
  • Олимпиада Токио 2020
  • Новый День
  • Спорт уик-энд
  • Udm-Info
  • LiveSport.ru
  • Pravda.Ru
Союз биатлонистов России в ближайшее время проведет внеочередную отчетно-выборную комиссию. На ней может быть принято решение об отстранении с поста президента организации Владимира Драчева, с которым правление так и не пришло к пониманию. Сам Драчев считает созыв конференции нелегитимным.В источнике
26
Иван Черезов
российский биатлонист
Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Будут страдать и спортсмены, и тренеры. Нужно выбирать новое руководство. Нужна новая команда.
С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Подробнее о событии
alt

Губерниев: что бы претенденты на пост в СБР ни обещали, этого не будет

РИА Новости 10:18
alt

«Нужно новое руководство». Черезов назвал заявления Драчева причиной внеочередных выборов в СБР

Спорт-Экспресс 08:38
alt

Дмитрий Губерниев о ситуации в СБР: Мы увидим работу знаменитого биатлонного террариума

Советский спорт 09:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости