Драчев назвал нелегитимным созыв внеочередной комиссии СБР
Союз биатлонистов России в ближайшее время проведет внеочередную отчетно-выборную комиссию. На ней может быть принято решение об отстранении с поста президента организации Владимира Драчева, с которым правление так и не пришло к пониманию. Сам Драчев считает созыв конференции нелегитимным.В источнике Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Будут страдать и спортсмены, и тренеры. Нужно выбирать новое руководство. Нужна новая команда.
С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.