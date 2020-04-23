Драчев назвал нелегитимным созыв внеочередной комиссии СБР

Союз биатлонистов России в ближайшее время проведет внеочередную отчетно-выборную комиссию. На ней может быть принято решение об отстранении с поста президента организации Владимира Драчева, с которым правление так и не пришло к пониманию. Сам Драчев считает созыв конференции нелегитимным.