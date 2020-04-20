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СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
Газета.Ru
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СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.В источнике
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