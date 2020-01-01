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«СЭ»: «Динамо» изолировалось на клубной базе до конца сезона
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«Динамо» решило изолироваться на клубной базе в Новогорске до конца сезона, пишет «Спорт-Экспресс».В источнике
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