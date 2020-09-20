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Щенников поделился ожиданиями от матча с «Уфой»
Футбол России
  • Футбол России
  • ГЛАС.RU
  • Bobsoccer
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи 8-го тура Тинькофф РПЛ с "Уфой".В источнике
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Щенников: ЦСКА важно не допустить осечки в матче с «Уфой»

РИА Новости 03:40
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Щенников - о матче с «Уфой»: важно стабильно набирать очки, постараемся вернуться в Москву с победой

Футбол России 03:19
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Щенников: «Уфа» — непростой соперник для ЦСКА, несмотря на их неудачный старт в чемпионате

Чемпионат 03:11
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