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Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения
UA-Футбол
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Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал, почему покинул «Арсенал». Польский голкипер выступал за лондонцев с 2009-го по 2017 год.В источнике
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Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения

Спорт-Экспресс 08:49
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Щесны вспомнил, как одна сигарета закончила его карьеру в «Арсенале»

FAPL.ru 07:00
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Щесны: «Венгер знает, что я постоянно курил в „Арсенале“»

Soccer.ru 06:24 
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