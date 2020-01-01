Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал, почему покинул «Арсенал». Польский голкипер выступал за лондонцев с 2009-го по 2017 год.