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Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»
Sports.ru
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Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.В источнике
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Бывший тренер «Мордовии» обвинил Семина в финансовых проблемах клуба

РИА Новости 06:38
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Щербаченко: финансовые проблемы «Мордовии» начались с приходом Сёмина

ГЛАС.RU 06:08
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Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»

Евро-футбол.ру 05:21
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