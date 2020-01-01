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Шабанов знает, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Александрию»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
Защитник киевского «Динамо» Артём Шабанов дал комментарий перед воскресным матчем чемпионата Украины против «Александрии».В источнике
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Шабанов знает, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Александрию»

Евро-футбол.ру вчера в 15:00
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