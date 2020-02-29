Fight Nights Global. Александр Грозин – Мухаммед Эминов. Прямая онлайн-трансляция турнира

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию турнира "Fight Nights Global: Шагнувшие в бессмертие", который пройдёт сегодня в Екатеринбурге.