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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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Панарин – 3-й хоккеист за 30 лет с 30+ голами и 40+ ассистами в дебютном сезоне за «Рейнджерс»

Sports.ru 06:30
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Артемий Панарин: «Не думаю о статистике. Даже не знаю, сколько очков у лидера»

Матч ТВ 04:52
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«Думал, что буду выступать за „Чикаго“ всю жизнь». Артемий Панарин — о голе в ворота бывшей команды

Bookmaker-ratings.ru 02:22
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