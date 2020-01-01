Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»

Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.