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Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»
Спорт-Экспресс
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Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.В источнике
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Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»

Спорт-Экспресс 21:05
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