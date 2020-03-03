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К «Металлисту» стянут силовиков
Сегодня (Киев)
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Матч между футбольными командами Шахтер (Донецк) - Днепр-1 (Днепр) пройдет 4 марта в 19:00 на стадионе Металлист в Харькове.В источнике
Подробнее о событии
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«Шахтер» Донецк — «Днепр-1»: после нокаута

Все про Спорт ру вчера в 13:26
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«Шахтер» Д — «Днепр-1». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины 4 марта 2020 года

LiveSport.ru вчера в 07:53
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