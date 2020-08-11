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«Шахтер» — «Базель». Трансляция
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Начало игры — в 22:00 по московскому времени.В источнике
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«Шахтер» — «Базель». Трансляция

Sport24.ru вчера в 13:03
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Шахтер – Базель прямая трансляция

Все про Спорт ру вчера в 09:59
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Лига Европы. «Вулверхэмптон» — «Севилья». 11.08.2020. Где смотреть матч онлайн, прямая трансляция, видео

Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:41
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