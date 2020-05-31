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Шахтер — Динамо (Киев) 0:0 (1-й тайм)
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31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00. Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей игре.В источнике
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