Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.