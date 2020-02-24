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«Шахтер» эвакуирует оставшихся в КНР украинцев собственным бортом
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Украинский «Шахтер» отправит в Китай свой самолет, чтобы эвакуировать оставшихся граждан страны в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.В источнике
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С чего всё начиналось
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Идет подготовка к отправке самолета «Шахтера» за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского – гендиректор клуба

Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.
Интерфакс-Украина 06:48
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Идет подготовка к отправке самолета ФК «Шахтер» за украинцами в Китай

Московский Комсомолец 18:25
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«Шахтер» эвакуирует оставшихся в КНР украинцев собственным бортом

ФАН 11:05
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ФК «Шахтер» эвакуирует оставшихся в Китае украинцев

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