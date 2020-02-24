«Шахтер» эвакуирует оставшихся в КНР украинцев собственным бортом
Украинский «Шахтер» отправит в Китай свой самолет, чтобы эвакуировать оставшихся граждан страны в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.В источнике
С чего всё начиналось
Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.
Московский Комсомолец 18:25