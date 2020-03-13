«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки». На 17 минуте забил Жуниор Мораес.