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«Шахтер» на выезде переиграл «Десну»
ua.Tribuna.com
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Футболисты донецкого «Шахтера» одержали победу над «Десной» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Украины со счетом 4:2.В источнике
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Киевское «Динамо» упустило второе место за два тура до завершения чемпионата

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«Шахтер» на выезде переиграл «Десну»

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