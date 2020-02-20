«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

«Шахтер» отпраздновал победу над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги Европы. Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.