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«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
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«Шахтер» отпраздновал победу над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги Европы. Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.В источнике
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«Шахтер» победил «Бенфику» в первом матче 1/16 финала ЛЕ, «Севилья» сыграла вничью с «Клужем»

Sportbox.RU 20 февраля в 14:58
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«Шахтер» победил «Бенфику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Sport24.ru 20 февраля в 14:51 
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«Шахтёр» с минимальным счётом обыграл «Бенфику»

Metaratings 20 февраля в 14:50
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