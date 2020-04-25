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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии
БелТА
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В матче шестого тура чемпионата Белоруссии «Шахтёр» из Солигорска обыграл брестское «Динамо».В источнике
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Брестское «Динамо» опустилось на 14-е место в Высшей лиге после поражения от «Шахтера»

Матч ТВ 15:55
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Брестское «Динамо» опустилось на 14-е место в Высшей лиге после поражения от «Шахтера»

Sportbox.RU 15:55
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Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграло дома «Шахтеру»

Спорт-Экспресс 14:01
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