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«Шахтер» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
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Солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Виталий Лисакович.В источнике
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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии

RT на русском 14:13
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Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграло дома «Шахтеру»

Спорт-Экспресс 14:01
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Автогол Витуса принес «Шахтеру» победу над брестским «Динамо»

Metaratings 13:56
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