«Шахтер» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Виталий Лисакович.