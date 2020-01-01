НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеШироков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016Гэтжи дал согласие драться с Фергюсоном 9 мая«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавирусаЭкс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»Жоау Мариу может перейти из «Локомотива» в «Марсель»Soccer.ru«Шахтер» запускает собственный телеканалUA-Футбол4UA-Футболua.Tribuna.comИнтерфакс-УкраинаКП - УкраинаДонецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Шахтер» первым на Украине запустил клубный телеканалРБК вчера в 13:19«Шахтер» запускает собственный телеканалSoccer.ru 14 апреля в 12:23 рекламаГлавноеШироков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016Гэтжи дал согласие драться с Фергюсоном 9 мая«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавирусаЭкс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»Жоау Мариу может перейти из «Локомотива» в «Марсель»Новости