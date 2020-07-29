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«Шахтер» поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу
ua.Tribuna.com
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Донецкий "Шахтер" в фэсбуке поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет.В источнике
Подробнее о событии
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«Шахтер» поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу

Soccernews.ru 06:34
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«Шахтер» поздравил Луческу с днем рождения, пожелав ему преданных друзей

Футбол России 05:49
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«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием и пожелал ему преданных друзей

Газета.Ru 05:39
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