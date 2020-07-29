«Шахтер» поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу

Донецкий "Шахтер" в фэсбуке поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет.