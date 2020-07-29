НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеУльтрас киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалкамиКиевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и СуркисаДочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером «Динамо»Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеемЛуческу отметит день рождения с семьей Суркиса и сотрудниками ДинамоГлавное«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евроРотенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»Иванов покинул пост генерального директора «Химок»Soccernews.ru«Шахтер» поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческуua.Tribuna.com7ua.Tribuna.comУНИАНЕвро-футбол.руSoccernews.ruГазета.RuФутбол РоссииРегионы РоссииДонецкий "Шахтер" в фэсбуке поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Шахтер» поздравил с днем рождения экс-главного тренера ЛуческуSoccernews.ru 06:34«Шахтер» поздравил Луческу с днем рождения, пожелав ему преданных друзейФутбол России 05:49«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием и пожелал ему преданных друзейГазета.Ru 05:39рекламаЕщё по темеУльтрас киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалкамиКиевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и СуркисаДочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером «Динамо»Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеемЛуческу отметит день рождения с семьей Суркиса и сотрудниками ДинамоГлавное«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евроРотенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»Иванов покинул пост генерального директора «Химок»Новости