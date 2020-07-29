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«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей
ua.Tribuna.com
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«Шахтер» в Facebook поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу, который ранее возглавил киевское «Динамо».В источнике
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«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

Спорт-Экспресс 05:24
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«Шахтер» поздравил с 75-летием Луческу и пожелал ему преданных друзей

РИА Новости 05:13
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«Пусть вас всегда окружают преданные друзья»: «Шахтёр» поздравил Луческу с днём рождения

Евро-футбол.ру 05:12
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