«Шахтер» стал чемпионом Украины

Преимущество «Шахтера» над занимающим второе место киевским «Динамо» теперь составляет 19 очков. Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.