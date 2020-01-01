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«Шахтер» стал чемпионом Украины
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Преимущество «Шахтера» над занимающим второе место киевским «Динамо» теперь составляет 19 очков. Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.В источнике
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Подробнее о событии
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«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

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«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

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