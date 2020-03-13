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«Шахтер» на выезде переиграл «Вольфсбург»
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" одержал победу над "Вольфсбургом". Встреча завершилась со счетом 2:1.В источнике
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Подробнее о событии
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«Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2. Видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru вчера в 20:45 
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

Спорт-Экспресс вчера в 18:17
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«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от «Шахтера»

Советский спорт вчера в 18:07 
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