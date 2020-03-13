НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителейТарас Степаненко пропустит около месяцаОлимпиакос — Вулверхэмптон 1:1В Украине объявлен 3-х недельный карантин из-за коронавирусаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавирусаГран-при Австралии может быть отменен«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛБольшунов досрочно получил титул победителя Кубка мира«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»LiveSport.ru«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»Народная правда16Народная правдаMetaratingsua.Tribuna.comСпорт день за днемFootballHDФакты и комментарииReal-vin.comСегодня (Киев)Soccernews.ruДиалог.UAFootball-fun.ruГазета.RuВести.RuМатч ТВИнтерфакс-УкраинаTheUK.one12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки». На 17 минуте забил Жуниор Мораес.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»Спорт-Экспресс 18:17«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от «Шахтера»Советский спорт 18:07 «Шахтер» обыграл в гостях «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги ЕвропыSport24.ru 17:55 рекламаЕщё по теме«Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителейТарас Степаненко пропустит около месяцаОлимпиакос — Вулверхэмптон 1:1В Украине объявлен 3-х недельный карантин из-за коронавирусаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавирусаГран-при Австралии может быть отменен«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛБольшунов досрочно получил титул победителя Кубка мира«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»Новости