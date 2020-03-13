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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
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12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки». На 17 минуте забил Жуниор Мораес.В источнике
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

Спорт-Экспресс 18:17
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«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от «Шахтера»

Советский спорт 18:07 
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«Шахтер» обыграл в гостях «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru 17:55 
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