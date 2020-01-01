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«Шахтер» запускает собственный телеканал
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • UA-Футбол
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.В источнике
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«Шахтер» запускает собственный телеканал

Soccer.ru 12:23 
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