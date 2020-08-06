«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕ

Как итог, «Манчестер Юнайтед» уверенно проходит в следующий этап плей-офф Лиги Европы, где его соперником станет датский «Копенгаген».