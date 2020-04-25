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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии
БелТА
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В матче шестого тура чемпионата Белоруссии «Шахтёр» из Солигорска обыграл брестское «Динамо».В источнике
Подробнее о событии
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«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии

RT на русском 14:13
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Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграло дома «Шахтеру»

Спорт-Экспресс 14:01
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Автогол Витуса принес «Шахтеру» победу над брестским «Динамо»

Metaratings 13:56
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