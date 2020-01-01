НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
«Шахтёр» рассчитывает на возобновление чемпионата Украины с 30 мая
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин выразил надежду на возобновление чемпионата Украины к концу мая.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Шахтёра» заявил о возможном возобновлении УПЛ 30 мая

Metaratings 01:30
alt

«Шахтёр» рассчитывает на возобновление чемпионата Украины с 30 мая

Чемпионат 00:56
реклама
Главное
Новости