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Шалимов: «Краснодар» ждёт очень тяжелый матч в Греции
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«Краснодар» ждёт очень тяжелый матч.В источнике
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Игорь Шалимов: Если «Краснодару» не удастся забить в Греции, интрига сохранится до последних минут

Советский спорт 07:42
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Шалимов: «Краснодар» ждёт очень тяжелый матч в Греции

ГЛАС.RU 04:50
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Шалимов высказался об усталости футболистов российских команд на старте еврокубкового сезона

RT на русском 07:14
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