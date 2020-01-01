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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шалимов: «Такие игры часто не выигрываются, а выгрызаются»
Sportbox.RU
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».В источнике
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Игорь Шалимов — перед игрой с «Крыльями Советов»: «Такие матчи не просто выигрываются. Они выгрызаются в борьбе»

Sportbox.RU 11:27
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Игорь Шалимов — перед игрой с «Крыльями Советов»: «Такие матчи не просто выигрываются. Они выгрызаются в борьбе»

Матч ТВ 11:27
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Шалимов: «Такие игры часто не выигрываются, а выгрызаются»

Евро-футбол.ру 11:07
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