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Шалимов назвал судейский заговор против «Спартака» полной ерундой
Sport24.ru
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Российский специалист Игорь Шалимов исключил теорию о судейском заговоре против московского «Спартака». Об этом он рассказал в интервью Spоrt24.В источнике
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Шалимов назвал судейский заговор против «Спартака» полной ерундой

ProstoProSport 08:22 
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Шалимов — о заговоре против «Спартака»: «А как душили команду? Админресурсом? Я в это не верю и не поверю никогда»

Sport24.ru 08:07 
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