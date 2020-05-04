НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Шалимов не считает большой поддержку Фролова
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Шалимов считает, что у Фролова все не так плохо, ведь он футболист, который получает зарплату. Главный тренер «Ахмата» посоветовал вратарю «Крыльев Советов» не высказываться за весь народ.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Шалимов осудил Фролова, раскритиковавшего работу правительства

РИА Новости 08:52
alt

Шалимов: Фролов получил 140 комментариев в поддержку. Для меня это не народ

Чемпионат 07:53
alt

Шалимов прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Фролова

Soccernews.ru 07:34
реклама
Главное
Новости