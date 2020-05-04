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Шалимов не считает большой поддержку Фролова
Metaratings
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  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
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Шалимов считает, что у Фролова все не так плохо, ведь он футболист, который получает зарплату. Главный тренер «Ахмата» посоветовал вратарю «Крыльев Советов» не высказываться за весь народ.В источнике
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