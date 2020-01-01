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Шалимов: слабо представляю, чтобы Талалаев шёл за мной по пятам
Слабо представляю, чтобы он шёл за мной по пятам.В источнике
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Шалимов о Талалаеве: «Тренер не тот, кто собирает команду в центре поля после матчей, это просто для привлечения внимания»

BetOn 07:21
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Шалимов: тренер — не тот, кто собирает игроков в центре поля. Это для привлечения внимания

Чемпионат 06:40
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