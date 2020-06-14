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«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Германии
LiveSport.ru
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Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».В источнике
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Шальке - Байер: прогноз WR 18 14 июня 2020

Ставка TV 11:49
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«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Германии

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«Шальке» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии - 14 июня 2020

Евро-футбол.ру 02:49
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