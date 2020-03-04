НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
LiveSport.ruLiveSport.ru
Шальке-04 — Бавария 0:1
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • СпортНавины
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Zvezda-fc.ru
  • Чемпионат
  • Спортивная газета Болельщик
  • Sportmail.ru
  • Metaratings
  • Football-fun.ru
  • FootballHD
  • RT на русском
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кубок Германии. Гол Киммиха выводит «Баварию» в полуфинал

Футбол на Куличках 00:11
alt

Флик: «„Бавария“ в полуфинале Кубка Германии, я очень горжусь командой»

Soccer.ru вчера в 22:49 
alt

Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Шальке»

Спорт-Экспресс вчера в 16:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости