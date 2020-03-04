НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКоманда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии«Шальке» будет уходить с поля в случае оскорблений президента «Хоффенхайма»Наставник «Баварии» осудил «идиотов на трибунах»Футболист «Баварии» Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового: видео«Айнтрахт» — «Вердер»: есть ли шансы у гостей?ГлавноеМОК дал пояснения по ситуации с поддельными подписями РодченковаОпределен календарь игр сборной России в Лиге наций«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииЧернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФLiveSport.ruШальке-04 — Бавария 0:1Soccernews.ru16Soccernews.ruГазета.RuСпортНавиныСпорт-ЭкспрессSports.ruLiveSport.ruВести.RuBookmaker-ratings.ruZvezda-fc.ruЧемпионатСпортивная газета БолельщикSportmail.ruMetaratingsFootball-fun.ruFootballHDRT на русскомВ матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кубок Германии. Гол Киммиха выводит «Баварию» в полуфиналФутбол на Куличках 00:11Флик: «„Бавария“ в полуфинале Кубка Германии, я очень горжусь командой»Soccer.ru вчера в 22:49 Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Шальке»Спорт-Экспресс вчера в 16:44рекламаЕщё по темеКоманда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии«Шальке» будет уходить с поля в случае оскорблений президента «Хоффенхайма»Наставник «Баварии» осудил «идиотов на трибунах»Футболист «Баварии» Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового: видео«Айнтрахт» — «Вердер»: есть ли шансы у гостей?ГлавноеМОК дал пояснения по ситуации с поддельными подписями РодченковаОпределен календарь игр сборной России в Лиге наций«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииЧернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФНовости