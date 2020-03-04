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Шальке-04 — Бавария 0:1
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В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте.В источнике
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Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Шальке»

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«Бавария» обыграла «Шальке» и прошла в полуфинал Кубка Германии

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«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии

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